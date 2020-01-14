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14 января 2020, вторник, 12:05 151
Судебная власть 2020-01-14T12:05:14+02:00
Українські Новини
Курченко подал иск на Порошенко

Курченко подал иск на Порошенко

Надежда Комендантова
Сергей Курченко, Дело Курченко, Санкции
Курченко и Порошенко. Фото: dyvys.info
Курченко и Порошенко. Фото: dyvys.info

Бизнесмен Сергей Курченко обратился в Верховный суд с иском к бывшему Президенту Петру Порошенко об отмене введенных против него в 2018 году санкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Курченко просит признать противоправным/недействительным и отменить указ Президента от 14 мая 2018 № 126/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому Курченко включен в перечень физических лиц, к которым применяются ограничительные меры.

13 января Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года Украина впервые ввела санкции против владельца компании "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

В марте ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.

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