Курченко подал иск на Порошенко

Бизнесмен Сергей Курченко обратился в Верховный суд с иском к бывшему Президенту Петру Порошенко об отмене введенных против него в 2018 году санкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Курченко просит признать противоправным/недействительным и отменить указ Президента от 14 мая 2018 № 126/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому Курченко включен в перечень физических лиц, к которым применяются ограничительные меры.

13 января Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года Украина впервые ввела санкции против владельца компании "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

В марте ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.