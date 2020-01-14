Пресс-секретарь Кличко отрицает, что ему сделали операцию на ухе

Пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева отрицает, что ему была сделана операция на ухе.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Были проведены некоторые манипуляции, а не операция", - сказала она.

По ее словам, во вторник Кличко уже должен выйти на работу.

Ранее СМИ сообщили, что Кличко вернулся из США и сразу отправился к медикам, которые ему сделали операцию на ухе.

Как сообщали Українськi Новини, издание "Страна" утверждало, что Кличко-старший прилетел рейсовым самолетом и прямиком отправился к отоларингологу - у него очень сильно болело ухо.

По информации издания, сейчас столичный градоначальник находится в Александровской клинической больнице, где ему прооперировали ухо. Мэр плохо себя чувствовал и приехал к доктору с температурой под 40.

Также сообщалось, что неизвестно, когда выпишут Кличко из больницы.