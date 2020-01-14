В Иране объявили о арестах за их участие в крушении самолета МАУ

Во вторник, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что "некоторые люди" были арестованы за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.

Он не дал дальнейших подробностей.

Ранее Українські Новини сообщали, что украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой, вернулись домой. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 13 января сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.