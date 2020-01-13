В Каховке начали бороться за "Тачанку" и "Девушку в шинели"

Знаменитые монументы в Каховке "Тачанка" и "Девушка в шинели" на данный момент находятся под угрозой демонтажа. В Институте национальной памяти считают, что памятники являются незаконными, и дали месяц на ознакомление с требованиями по поводу сноса монументов. Однако мэр Каховки Андрей Дяченко на своей странице в Facebook заявил, что не согласен с таким решением, и намерен сохранить монументы.

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего", - написал Дяченко , приложив копии писем.

О том, что Каховка должна снести монумент, Институт национальной памяти уведомил мэрию письмом. Главный аргумент к демонтажу – монументы "Тачанка" и "Девушка в шинели" были установлены "с целью героизации Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе советско-украинской войны и становления советской власти в Украине". Также в документе говорится, что монументы символизируют тоталитарный режим.

Бронзовая "Легендарная тачанка" была установлена в Каховке в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Памятник в разобранном виде доставили в город из Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург). Он посвящен боям в годы Гражданской войны, когда именно эта повозка с пулеметом получила широкое распространение в Красной Армии.

За работу над памятником авторский коллектив, который консультировал легендарный в советское время и участник Гражданской войны Семен Буденный, был награжден Государственной премией СССР.

С 1983 года "Тачанка" в Каховке имеет статус памятника истории местного значения. Считается одной из неофициальных визитных карточек города.

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