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13 января 2020, понедельник, 19:53 50
Общество 2020-01-13T20:15:02+02:00
Українські Новини
В Каховке начали бороться за "Тачанку" и "Девушку в шинели"

В Каховке начали бороться за "Тачанку" и "Девушку в шинели"

Елизавета Кесельман
Каховка, Памятник архитектуры, Монумент, Институт национальной памяти, Демонтаж памятника
Фото:facebook.com/Andrej.Diachenko
Фото:facebook.com/Andrej.Diachenko

Знаменитые монументы в Каховке "Тачанка" и "Девушка в шинели" на данный момент находятся под угрозой демонтажа. В Институте национальной памяти считают, что памятники являются незаконными, и дали месяц на ознакомление с требованиями по поводу сноса монументов. Однако мэр Каховки Андрей Дяченко на своей странице в Facebook заявил, что не согласен с таким решением, и намерен сохранить монументы.

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего", -  написал Дяченко , приложив копии писем.

 

О том, что Каховка должна снести монумент, Институт национальной памяти уведомил мэрию письмом. Главный аргумент к демонтажу – монументы "Тачанка" и "Девушка в шинели" были установлены "с целью героизации Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе советско-украинской войны и становления советской власти в Украине". Также в документе говорится, что монументы символизируют тоталитарный режим.

Бронзовая "Легендарная тачанка" была установлена в Каховке в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Памятник в разобранном виде доставили в город из Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург). Он посвящен боям в годы Гражданской войны, когда именно эта повозка с пулеметом получила широкое распространение в Красной Армии.

За работу над памятником авторский коллектив, который консультировал легендарный в советское время и участник Гражданской войны Семен Буденный, был награжден  Государственной премией СССР. 

С 1983 года "Тачанка" в Каховке имеет статус памятника истории местного значения. Считается одной из неофициальных визитных карточек города. 

Как сообщали Українські Новини, в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным. 

Больше новостей о: Каховка Памятник архитектуры Монумент Институт национальной памяти Демонтаж памятника

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