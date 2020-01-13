От -11 ночью до +7 днем, местами снегопады: прогноз погоды в Украине на вторник

В УКраину идет январьское похолодание. Во вторник, 14 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +1…+7 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем -1…+4 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+6 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+7 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами. Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.