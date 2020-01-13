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13 января 2020, понедельник, 20:00 16
Жизнь 2020-01-13T20:00:02+02:00
Українські Новини
Борьба с апатией и риск заболеть: что советует астролог знакам зодиака в начале недели

Борьба с апатией и риск заболеть: что советует астролог знакам зодиака в начале недели

Валерия Драгомирова
Старый Новый год, Астрология, Знаки зодиака, астрологический прогноз
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

И так как Старый Новый год наступает в ночь с 13 января на 14 января, вечером 13 января – вечером 15 января Луна будет в Деве, а Венера переходит в Рыбы. Это время для борьбы с апатией, однако растет риск заболеть. Об этом пишет в группе Астропсихология астролог Ольга Иванова.

"Во вторник общий настрой может быть такой: много работы, реакции на все острые, или так хочется уйти от острых проблем в мир грез и фантазий, нарушить диету (ведь другие удовольствия не предвидятся)... Многие просто могут наблюдать все признаки "ретро Меркурия", хотя им еще и не пахнет, как говорится", - сообщила астролог.

Некоторым Рыбам 1 декады период действительно приготовил приятные сюрпризы, возможно поступление финансов от проделанной ранее работы или желание побаловать себя, компенсировать труды начала января (если они реально были).

Приятными сюрпризами вторник может запомниться и Тельцам, Скорпионам , Ракам и Козерогам – все 1 декады.

Девам, Близнецам, Стрельцам 1 декады "витать в облаках" некогда, 14 января -день достаточно активный, если не сказать конфликтный, нужно бороться с ленью и апатией, а также стараться контролировать направление трат. Иванова рекомендует отказаться от посещения салона, свиданий, покупки авто, тест драйвов, опасных мероприятий.

В среду день будет более легкий,  хорошо пройдет работа с документами, контакты, встречи, собеседования, покупки техники. Больше повезет Девам, Козерогам, Тельцам, Рыбам, Скорпионам 3 декады. Раки 3 декады – возможно урегулирование проблемных моментов.


Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Козерогам нужно быть решительнее и ответственнее. А Стрельцам не стоит спешить с выводами. 

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