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13 января 2020, понедельник, 12:41 631
Общество 2020-01-13T13:04:25+02:00
Українські Новини
Рейдеры Микитася за счет продажных юристов пытаются вернуть контроль над "Киевметростроем", - СМИ

Рейдеры Микитася за счет продажных юристов пытаются вернуть контроль над "Киевметростроем", - СМИ

Татьяна Зотова
Олег Токарев, Максим Микитась, Киевметрострой

Несмотря на позицию Министерства юстиции и его главы Дениса Малюськи, пообещавшего не допустить захвата ПАО "Киевметрострой", рейдеры скандального экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася пытаются вернуть контроль над предприятием. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, информирует портал obozrevatel.com.

Отметим, еще 17 декабря глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев, экс-гендиректор компании Владимир Петренко и юрист Михаил Ильяшев провели незаконное заседание наблюдательного совета, где в отсутствие кворума назначили главой предприятия Александра Метелицу.

Теневые нотариусы Микитася даже смогли внести соответствующие данные в Госреестр. Однако позже скандальное назначение было отменено министром юстиции Денисом Малюськой, созвавшим антирейдерскую комиссию.

Однако, несмотря на четкую позицию Минюста и обещания Малюськи не допустить захвата предприятия, неудавшиеся рейдеры снова ищут способы наложить лапу на "Киевметрострой". Сейчас они заняты поиском новых продажных нотариусов, говорят источники.

Напомним, против захвата ПАО "Киевметрострой" рейдерами Максима Микитася также выступил коллектив предприятия. Сотрудники провели митинг, где выразили свое несогласие с незаконным назначением на пост гендиректора Александра Метелицы. В комментариях СМИ они объяснили свою позицию тем, что только при нынешнем законном руководителе Василии Кобиле "Киевметрострой" впервые за последние 6 лет вошел в интенсивный график работ, а сотрудникам начали своевременно и в полном объеме выплачиваться зарплаты.

Также СМИ смогли уличить рейдеров Микитася во лжи и манипуляциях, когда те пытались обосновать правомерность своих действий, пишет Обозреватель.

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