Оперативная реакция главы Минюста Малюськи помешала рейдерам "отжать" "Киевметрострой"

Благодаря оперативной реакции министра юстиции Дениса Малюськи рейдерскую атаку на ПАО "Киевметрострой" удалось отбить. В Госреестре юридических лиц генеральным директором предприятия вновь значится избранный на законных основаниях Василий Кобиль, пишет Обозреватель.

Напомним, 17 декабря рейдеры, связанные со скандальным экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем, провели фиктивное собрание наблюдательного совета "Киевметростроя", где объявили своего ставленника Александра Метелицу новым руководителем компании.

Суд запретил менять гендиректора компании, однако Микитасю через своих теневых нотариусов удалось в обход решения суда внести изменения в Госреестр. Таким образом экс-глава "Укрбуда" попытался получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО "Киевметрострой", выделенных для строительства метро на Виноградарь.

Только оперативная реакция министра юстиции Дениса Малюськи не позволила рейдерам украсть у киевлян эту огромную сумму. Он созвал при Минюсте антирейдерскую комиссию, которая, несмотря на праздничное время и давление извне, взвешенно рассмотрела вопрос "Киевметростроя". И вынесла справедливое решение – отменить решения незаконного собрания набсовета компании и восстановить на должности законно избранного директора Василия Кобиля.

Кроме того, Денис Малюська пообещал и дальше бороться с рейдерством и отменять незаконные регистрационные действия в любое время, "если понадобится – и в новогоднюю ночь".