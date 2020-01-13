Экс-нацгвардейца, который хотел подорвать бывшего боевого командира ВСУ, арестовали

Киевский районный суд Харькова арестовал без права внесения залога харьковчанина, подозреваемого в покушении на бывшего боевого командира разведподразделения батальона Вооруженных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно по заказу РФ", - сказано в нем.

По данным следствия, харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии, вероятно по заказу спецслужб России осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил в его доме с помощью самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что задание от заказчиков мужчина, вероятно, получил во время выезда в Россию.

За убийство бывшего командира харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.

Досудебное расследование продолжается.

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