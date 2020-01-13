Екс-нацгвардійця, який хотів підірвати колишнього бойового командира ЗСУ, заарештували

Київський районний суд Харкова заарештував без права внесення застави харків'янина, підозрюваного в замаху на колишнього бойового командира розвідпідрозділу батальйону Збройних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави харків'янину, який підозрюється в замаху на вбивство екс-розвідника ЗСУ ймовірно за замовленням РФ", - сказано в ньому.

За даними слідства, харків'янин, який раніше проходив військову службу в Національній гвардії, ймовірно за замовленням спецслужб Росії здійснював підготовку умисного вбивства одного з екс-командирів розвідпідрозділів батальйону Збройних сил в його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Наголошується, що завдання від замовників чоловік, ймовірно, отримав під час виїзду до Росії.

За вбивство колишнього командира харків'янин повинен був отримати грошову винагороду.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, 10 січня прокуратура повідомила харків'янину про підозру у замаху на екс-бойового командира розвідпідрозділу батальйону ЗСУ в Харкові.