Увольнение и отстранение: после убийства в Каховке наказали 9 правоохранителей

3 правоохранителя уволены, 3 отстранены от должности из-за возможной причастности полицейского к убийству мужчины в Каховке Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Херсонской области, передают Українськi Новини.

"По результатам расследования 3 работников отстранили от занимаемой должности, 3 - уволили из органов внутренних дел, еще к 3 сотрудникам применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - сказано в нем.

В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности.

Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел.

Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел.

Отмечается, что по результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора расследует убийство мужчины в Каховке.



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