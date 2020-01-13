В США умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника"

В США скончался советский режиссер Константин Бромберг. Ему было 80 лет. Об этом написал режиссер и сценарист Михаил Идов в Facebook.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - говорится в сообщении.

По информации Идова, после эмиграции в США Бромберг кино не занимался.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году, учился в мастерской И. Маневича, затем работал режиссёром телевидения.

В частности, он снял "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968 год), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков "Ералаша".

В 1980 году вышел фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, премьера "Чародеев" по сценарию братьев Стругацких состоялась 31 декабря 1982 года.



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