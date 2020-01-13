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13 января 2020, понедельник, 09:20 166
Жизнь 2020-01-13T09:45:01+02:00
Українські Новини
В США умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника"

В США умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника"

Валерия Драгомирова
США, Детройт, Смерть, Константин Бромберг
Константин Бромберг. Фото: kino-teatr.ru
Константин Бромберг. Фото: kino-teatr.ru

В США скончался советский режиссер Константин Бромберг. Ему было 80 лет. Об этом написал режиссер и сценарист Михаил Идов в Facebook.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - говорится в сообщении.

По информации Идова, после эмиграции в США Бромберг кино не занимался.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году,  учился в мастерской И. Маневича, затем работал режиссёром телевидения.

В частности, он снял "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968 год), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков "Ералаша".

В 1980 году вышел фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, премьера "Чародеев" по сценарию братьев Стругацких состоялась 31 декабря 1982 года.


Как сообщали Українськ Новини, умерла артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась в московской больнице в возрасте 86 лет.

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