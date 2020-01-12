Финские ученые создали белок "из воздуха"

Финским ученым удалось создать белок "из воздуха". Они говорят, что уже через десять лет он сможет конкурировать с соей. Об этом сообщает "BBC Украина".



Белок произвели с почвенных бактерий, питающихся водородом, выделенным из воды с помощью электричества. Исследователи говорят, что с использованием солнечной и ветровой энергии пищу можно производить с почти нулевыми выбросами парниковых газов.



Если их мечты осуществятся, это может помочь миру решить многие проблемы, связанные с земледелием.



Ученые стремились создать нейтральную добавку к любым продуктам. Ее можно применять как пальмовое масло, добавляя в пироги, мороженое, печенье, макароны, лапшу, соусы или хлеб. Изобретатели говорят, что с ее помощью можно будет выращивать мясо или рыбу.



Ею также можно кормить крупный рогатый скот - вместо сои, для выращивания которой вырубают тропические леса.



Даже если все пойдет по плану - чего, конечно, может и не произойти - пройдет много лет, прежде чем производство белка выведут на уровень, достаточный для удовлетворения мирового спроса.



Исследование аналитического центра RethinkX свидетельствует о том, что уже к 2035 году белки точной ферментации будут примерно в 10 раз дешевле животных белков.



Напомним, ранее команда ученых сделала заявление, что искусственный интеллект диагностирует рак лучше врачей.