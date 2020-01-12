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12 января 2020, воскресенье, 22:15 150
Наука 2020-01-12T22:45:02+02:00
Українські Новини
Финские ученые создали белок "из воздуха"

Финские ученые создали белок "из воздуха"

Валерия Драгомирова
Ученые, Соя, Белок
Ученые. Фото: pixabay
Ученые. Фото: pixabay

Финским ученым удалось создать белок "из воздуха". Они говорят, что уже через десять лет он сможет конкурировать с соей. Об этом сообщает "BBC Украина".


Белок произвели с почвенных бактерий, питающихся водородом, выделенным из воды с помощью электричества. Исследователи говорят, что с использованием солнечной и ветровой энергии пищу можно производить с почти нулевыми выбросами парниковых газов.

Если их мечты осуществятся, это может помочь миру решить многие проблемы, связанные с земледелием.

Ученые стремились создать нейтральную добавку к любым продуктам. Ее можно применять как пальмовое масло, добавляя в пироги, мороженое, печенье, макароны, лапшу, соусы или хлеб. Изобретатели говорят, что с ее помощью можно будет выращивать мясо или рыбу.

Ею также можно кормить крупный рогатый скот - вместо сои, для выращивания которой вырубают тропические леса.

Даже если все пойдет по плану - чего, конечно, может и не произойти - пройдет много лет, прежде чем производство белка выведут на уровень, достаточный для удовлетворения мирового спроса.

Исследование аналитического центра RethinkX свидетельствует о том, что уже к 2035 году белки точной ферментации будут примерно в 10 раз дешевле животных белков.

Напомним, ранее команда ученых сделала заявление, что искусственный интеллект диагностирует рак лучше врачей.

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