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12 января 2020, воскресенье, 10:25 132
Жизнь 2020-01-12T10:45:01+02:00
Українські Новини
В Шри-Ланке зафиксировали рекордную гибель слонов

В Шри-Ланке зафиксировали рекордную гибель слонов

Ярина Вацяк
экологи, Шри-Ланка, Слоны
Слоны. Фото: pixabay
Слоны. Фото: pixabay

По данным экологических групп, в Шри-Ланке в 2019 году умерло рекордное количество слонов - 361.

По словам защитников природы, это самый высокий показатель гибели слонов с момента обретения Шри-Ланкой независимости в 1948 году. Большинство из них были убиты людьми, пишет ВВС.

По оценкам, в Шри-Ланке насчитывается 7500 диких слонов. Убивать их незаконно, но животные часто вступают в конфликт с сельскими жителями.

В Шри-Ланке слонов почитают, но некоторые фермеры считают их вредителями.

Саджива Чамикара, эколог из Движения за землю и сельскохозяйственную реформу, сообщила ВВС, что около 85% смертей слонов в прошлом году могли быть вызваны деятельностью человека.

Он сказал, что местные жители используют электрические заборы, яд и взрывчатку, замаскированную как пищу, чтобы убивать животных.

В сентябре чиновники заявили, что подозревают, что семь слонов, найденных мертвыми в заповеднике, были отравлены местными жителями.

Чиновники пообещали приложить усилия для разрешения конфликта, установив заборы между местами обитания слонов и сельскими сообществами.

Как сообщали Українські Новини, на Шри-Ланке спасли слона, который тонул в 16 километрах от побережья.

В 2019 году более 50 слонов погибли от голода в Зимбабве.

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