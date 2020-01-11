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11 января 2020, суббота, 15:45 67
Внешняя политика 2020-01-11T15:46:57+02:00
Українські Новини
Франция инициировала международное расследование крушения самолета МАУ в Иране

Франция инициировала международное расследование крушения самолета МАУ в Иране

Валерия Драгомирова
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Авиакатастрофа, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Франция инициировала расследование в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента, передают Українськi Новини.

В субботу Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Макрон сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру  соответствующего международного расследования в ІКАО.

Также он пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

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