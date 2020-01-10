Городские власти советуют утилизировать новогодние елки до 1 февраля

Об этом сообщил заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр Савченко, передает пресс-служба КГГА.

"Собранные дерева переработают на щепки в специальном щепоизмельчителе и используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе", — объяснил он.

Савченко также отметил, что в 2020 году предусмотрели средства на строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов в Киеве.

"Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и вопросам утилизации", — добавил он.

Среди пунктов приема семь работают по графику Пн-Пт 8.30-17.30, а у еще семи — сокращенный день в пятницу. Пункт на улице Герцена, 6 будет работать включая выходные.

Как сообщали Українські Новини, более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.