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10 января 2020, пятница, 21:58 182
Общество 2020-01-10T21:59:13+02:00
Українські Новини
Городские власти советуют утилизировать новогодние елки до 1 февраля

Городские власти советуют утилизировать новогодние елки до 1 февраля

Таня Войтюк
переработка мусора, Деревья, пункты приема новогодних елок, Елка
Переработка елок. Фото: kievvlast
Переработка елок. Фото: kievvlast

Киевская городская государственная администрация открыла 15 пунктов сбора по утилизации елок, где можно сдать новогодние деревья на переработку  до 1 февраля.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр Савченко, передает пресс-служба КГГА.

"Собранные дерева переработают на щепки в специальном щепоизмельчителе и используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе", — объяснил он.

Савченко также отметил, что в 2020 году предусмотрели средства на строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов в Киеве.

"Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и вопросам утилизации", — добавил он.

Среди пунктов приема семь работают по графику Пн-Пт 8.30-17.30, а у еще семи — сокращенный день в пятницу. Пункт на улице Герцена, 6 будет работать включая выходные.

Как сообщали Українські Новини, более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.

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