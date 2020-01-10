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10 января 2020, пятница, 20:20 682
Политика мира 2020-01-10T20:45:01+02:00
Українські Новини
Протесты в Абхазии: среди забастовщиков обнаружили представителей "ДНР"

Протесты в Абхазии: среди забастовщиков обнаружили представителей "ДНР"

Елизавета Кесельман
Абхазия, Оккупация, Штурм резиденции, Протесты в Абхазии, ДНР
В Абхазии протестующие пошли на штурм. Фото twitter.com/LevanGogokhia2
В Абхазии протестующие пошли на штурм. Фото twitter.com/LevanGogokhia2

В оккупированной Россией Абхазии протесты действующей "власти" набирают масштабы. В грузинсокм Сухуми заметили украинских граждан, которые назвали себя представите лями "ДНР". Об этом передает российский Интерфакс.

Отмечается, что чиновники выясняют обстоятельства появления и пребывания этих лиц в Абхазии.

Кроме того, издание сообщает, что в пятницу секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба заявил, что оппозиционеры в здании администрации вскрыли там оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и выкрали оружие и символы госвласти. С ними ведут переговоры, чтобы они вернули похищенное.

Килба также заявил, что силовое освобождение здания не планируется. До этого абхазские военные заверяли, что не будут вмешиваться в противостояние. Министр обороны Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу. Парламент Абхазии в ночь на пятницу призвал Хаджимбу уйти в отставку. Тот отказался, но выразил готовность к переговорам.

К протестующим присоединился прибывший из-за границу лидер оппозиции Аслан Бжания. Утром в пятницу он заявил, что готов к переговорам. В середине дня в пятницу в Общественной палате Абхазии заявили, что Хаджимба начал переговоры с протестующими.

Как сообщали Українські Новини, в августе МИД Украины не признал так называемые выборы в Абхазии.

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