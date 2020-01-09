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  • В оккупированной Россией Абхазии штурмуют "администрацию президента"
09 января 2020, четверг, 17:57 13
Мир 2020-01-09T18:00:01+02:00
Українські Новини
В оккупированной Россией Абхазии штурмуют "администрацию президента"

В оккупированной Россией Абхазии штурмуют "администрацию президента"

Елизавета Кесельман
Абхазия-Россия, Выборы в Абхазии, оккупированые территории

В оккупированной Россией Абхазии граждане с требованием отставки "действующего президента" Рауля Хаджимба штурмовали его "администрацию". Об этом передает "Кавказский узел".

Оппозиционная партия "Айтайра" призывает "президента" уйти в отставку, чтобы разрядить ситуацию.

В частности, протестующие попытались проникнуть в здание через выбитые двери и открытые окна. Позже митингующие все-таки прорвались во внутрь. По информации издания, работников администрации отпустили домой.

Согласно информации ведомства, главным требованием протестующих является признание нелегитимными результаты выборов президента 8 сентября 2019 года. Тогда Хаджимба победил во втором туре так называемых выборов президента: за него проголосовали 47,39% избирателей, а за другого кандидата, Алхаса Квицинию — 46,17%. Протестующие отмечают, что хотя Хаджимба и набрал больше голосов, чем его оппонент, по закону победитель должен получить 50%+1 голос всех проголосовавших избирателей.

 

Оппозиция требует назначения новых выборов. Окончательное решение должны были принять 9 января на заседании кассационной инстанции Верховного суда. После выборов Алхаса Квициния подал жалобу на решение ЦИК о признании итогов выборов. Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. После чего кандидат подал апелляцию.

 

Как сообщали Українські Новини, в августе МИД Украины не признал так называемые выборы в Абхазии.

Также в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Кроме того, в августе жители Кыргызстана штурмом взяли резиденцию Алмазбека Атамбаева с требованием сложить полномочия Президента. 

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