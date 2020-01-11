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11 января 2020, суббота, 11:00 58
Общество 2020-01-11T11:00:02+02:00
Українські Новини
Минкультуры хочет в этом году создать Музей современного искусства

Минкультуры хочет в этом году создать Музей современного искусства

Анна Рудык
Министерство культуры, Владимир Бородянский, Музей современного искусства

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено создать Музей современного искусства в 2020 году.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"МКМС (Министерство культуры, молодежи и спорта) уже в этом году создаст учреждение - Музей современного искусства, которое начнет работу над развитием этого важного культурного пространства", - написал он.

Отмечается, что с момента создания и до 2023-2024 годов будет проводиться работа по созданию концепции музея, его материальному воплощению и наполнению коллекции.

Предполагается, что государство будет покупать произведения искусства, которые затем будут выставляться и храниться в этом музее.

Министр отметил, что проблемой современного искусства является лишь физическое отсутствие музея, который бы аккумулировал работы украинских мастеров.

"Убежден, что выдающимся украинским художникам, таким как Иван Марчук и другим выдающимся современным украинским художникам, должны быть посвящены отдельные залы", - подчеркнул Бородянский.

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку.

Тем временем министр экономики Тимофей Милованов считает книги "развлекухой", а не образованием.

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