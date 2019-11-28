Будь любым: в Киеве впервые пройдет инклюзивный фестиваль европейских фильмов

С 5 по 11 декабря в Киеве в кинотеатре "Жовтень" впервые пройдет кинофестиваль европейских фильмов, созданный с целью повысить толерантность и равенство среди украинского общества, а также расширить возможности досуга людям с инвалидностью. Об этом передает "Артхаус Трафик".

В частности, на фестивале будут показаны 8 европейских кинохитов-триумфаторов европейских фестивалей. Все они касаются различных аспектов инклюзивности – возраста, расы, гендера и сексуальной ориентации.

"Еврофест" организован при поддержке программы Сulture Bridges, которая финансируется Европейским Союзом в рамках внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, осуществляется Британским Советом в Украине в партнерстве с EUNIC – Сетью национальных институтов культуры Европейского Союза.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Два фильма из программы, "Чемпионы" и "Портрет девушки в огне", будут показаны с тифлокомментарием (дополнительная аудиодорожка, которая объясняет, что происходит в сценах фильма, для людей с нарушением зрения) и адаптированным субтитрированием (текстовая дорожка, которая сопровождает фильм надписями в нижней части экрана для людей с нарушением слуха).

Кадры из фильма "Чемпионы".Фото: Артхаус Трафик"

Фильмом открытия станет испанская комедия "Чемпионы". По сюжету, тренер по баскетболу, приговоренный к общественным работам, получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. Лента Хавьера Фессера стала триумфатором испанского "Оскара" – национальной премии Гойя: из 11 номинаций фильм был отмечен в трех категориях – за лучший фильм года, лучшую песню и лучшего актера-дебютанта. Фильм представит Павел Замостьян, заместитель Представителя Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине.

Из программы Каннского кинофестиваля на "Еврофесте" покажут французскую ленту "Портрет девушки в огне" с Адель Энель ("Хэппи-энд") и Ноэми Мерлан ("Клубничка"). Историческая мелодрама Селин Сьямма рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. На Лазурном берегу фильм получил награду за лучший сценарий и Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику. Ленту представит программная аналитикиня UNFPA Украины Наталия Кошовская.

Кадры из фильма: "Портрет девушки".Фото: Артхаус Трафик

"Работа без авторства" Флориана Хенкель фон Доннерсмарка – немецкая драма, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские годы, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество. Лента автора драмы "Жизнь других" была впервые показана в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где получила премию молодежного жюри. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

Кадры из фильма: "Работ без авторства".Фото: Артхаус Трафик

Данию в программе фестиваля представляет социальный триллер "Сыны Дании". События ленты разворачиваются в 2025 году – после теракта, устроенного вероятно исламистами, страна переживает взлет ультраправых партий. Чтобы не допустить прихода к власти одиозного политика, несколько молодых мусульман объединяются ради его убийства. Режиссер фильма Улаа Салим – сын беженцев из Ирака, родившийся в Копенгагене; лента основана на его собственном опыте межнациональной вражды. Представляет фильм Светлана Малышева, активистка, в течение трех лет координировала проект "Фестиваль равенства", организаторка Equality short and documentary film fest.

Главные герои трагикомедии "Зимние мухи" – двое непоседливых мальчиков-подростков, которые отправляются в непростое путешествие; в конце концов она превращается в историю о взрослении, полную импульсивности, стремительности и невинности. Мировая премьера ленты совместного производства Чехии, Словакии, Польши, Словении и Франции состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, где Олмо Омерзу получил премию как лучший режиссер. Перед показом фильм представит Наталья Бородчук, руководительница проектов социальной политики ЮНИСЕФ в Украине.

Документальное кино в программе фестиваля представляет "Обскуро Барокко" Эвангелии Краниоти – мечтательная кинопоэма, в центре которой Луана Мунис (1961-2017), трансгендерная активистка из Бразилии. События разворачиваются в Рио-де-Жанейро, с его политическими конфликтами и карнавалами, где трансформации тел больше не признают гендерных разграничений. Фильм совместного производства Греции и Франции был отмечен призом жюри "Тедди" на Берлинском кинофестивале.

Кадры из фильма: "Обскуро Барокко". Фото: Артхаус Трафик

Также на фестивале покажут черные комедии "Съеденные львами" (Великобритания), его представит Олег Полозюк, юрист, адвокат, сотрудник Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью, и "Лайко: Ром в космосе" (Венгрия), который представит Петр Русаненко, актер, продюсер и общественный активист ромской национальности, и Богдан Бенюк, украинский актер театра и кино.

Кадры из фильма: "Съеденные львами".Фото: Артхаус Трафик

В рамках фестиваля в кинотеатре "Жовтень" также пройдет выставка фотопроекта "Будь любым" от киевской барахолки Кураж Базар. В нем соединились 46 различных историй и главная его цель – помочь людям найти свою историю среди других. Полюбить и принять себя и окружающих. Фотопроект создан при участии фотографов Романа Пашковского, Сергея Сараханова, Дарьи Шрамко и Ксении Каргиной.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине прошел фестиваль "Нового немецкого кино".

Также сегодня состоится премьера исторического триллера "Цена правды" о трагедии украинского народа.