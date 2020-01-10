27 украинских школ посетят исследователи Антарктиды, которые расскажут о жизни полярника

27 украинских школ стали победителями конкурса "Пригласи полярника к себе", и в качестве приза встретятся с исследователями из Национального антарктического научного центра, которые расскажут о жизни и работе полярника, а также привезут подарки. Об этом сообщает Минобразования.

В частности, участники арктических экспедиций расскажут детям о жизни и работе станции "Академик Вернадский", покажут фото и видео исследований.

"Ученики узнают, как же на самом деле проходит один день жизни полярника, ведь именно это было темой второго конкурса: школьники должны были написать, как они представляют себе этот день", — отметили в МОН.

Всего на конкурс поступило более 60 писем. Лучшие из них выбирали лично полярники, в частности, участники 24-й экспедиции, которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский".

Так, победителями стали следующие школы:

Киев

Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков им. Т. Шевченко №112

Общеобразовательная школа №26

Общеобразовательное учебное заведение "Школа Инвентор Скул" (филиал Позняки)

Университетский колледж Киевского университета имени Бориса Гринченко

Специализированная школа №16 Оболонского района

Научно-исследовательская школа "Базис"

Львов

Общеобразовательная школа I-III ступеней №48

Общеобразовательная школа I-III ступеней №20

Школа-гимназия святой Софии

Одесса

Общеобразовательная школа №48

Военно-морской лицей

Винница

Общеобразовательная школа I-III ступеней - лицей №7

Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия №2

Общеобразовательная школа I-III ступеней №27

Чернигов

Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №2 с углубленным изучением иностранных языков

Частная школа "МудрАнгеликы"

Общеобразовательная школа №2

Ужгород

Ужгородская общеобразовательная школа I-III ступеней №5 с углубленным изучением иностранных языков

Славянск

Славянский педагогический лицей

Общеобразовательная школа №13

Северодонецк

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №12

Бровары

Броварская общеобразовательная школа №1

Житомир

Житомирский городской коллегиум

Также полярники выбрали еще 4 учреждения, которым отдали приз "зрительских симпатий":

Бершадская общеобразовательная школа I-III ступеней №1, Винницкая область;

Дружковская общеобразовательная школа №9, Донецкая область;

Тетеревская общеобразовательная школа I-III ступеней, Житомирская область;

Национальная скаутская организация Украины "Пласт" - г.. Изюм, Харьковская область.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в более, чем 100 украинских школах пройдет институциональный аудит.

Также 3 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).