27 украинских школ посетят исследователи Антарктиды, которые расскажут о жизни полярника

27 украинских школ стали победителями конкурса "Пригласи полярника к себе", и в качестве приза встретятся с исследователями из Национального антарктического научного центра, которые расскажут о жизни и работе полярника, а также привезут подарки. Об этом сообщает Минобразования. В частности, участники арктических экспедиций расскажут детям о жизни и работе станции "Академик Вернадский", покажут фото и видео исследований. "Ученики узнают, как же на самом деле проходит один день жизни полярника, ведь именно это было темой второго конкурса: школьники должны были написать, как они представляют себе этот день", — отметили в МОН. Всего на конкурс поступило более 60 писем. Лучшие из них выбирали лично полярники, в частности, участники 24-й экспедиции, которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский". Так, победителями стали следующие школы: Киев Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков им. Т. Шевченко №112 Общеобразовательная школа №26 Общеобразовательное учебное заведение "Школа Инвентор Скул" (филиал Позняки) Университетский колледж Киевского университета имени Бориса Гринченко Специализированная школа №16 Оболонского района Научно-исследовательская школа "Базис" Львов Общеобразовательная школа I-III ступеней №48 Общеобразовательная школа I-III ступеней №20 Школа-гимназия святой Софии Одесса Общеобразовательная школа №48 Военно-морской лицей Винница Общеобразовательная школа I-III ступеней - лицей №7 Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия №2 Общеобразовательная школа I-III ступеней №27 Чернигов Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №2 с углубленным изучением иностранных языков Частная школа "МудрАнгеликы" Общеобразовательная школа №2 Ужгород Ужгородская общеобразовательная школа I-III ступеней №5 с углубленным изучением иностранных языков Славянск Славянский педагогический лицей Общеобразовательная школа №13 Северодонецк Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №12 Бровары Броварская общеобразовательная школа №1 Житомир Житомирский городской коллегиум Также полярники выбрали еще 4 учреждения, которым отдали приз "зрительских симпатий": Бершадская общеобразовательная школа I-III ступеней №1, Винницкая область; Дружковская общеобразовательная школа №9, Донецкая область; Тетеревская общеобразовательная школа I-III ступеней, Житомирская область; Национальная скаутская организация Украины "Пласт" - г.. Изюм, Харьковская область. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в более, чем 100 украинских школах пройдет институциональный аудит. Также 3 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).