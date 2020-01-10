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10 января 2020, пятница, 17:09 106
Общество 2020-01-10T18:01:15+02:00
Українські Новини
27 украинских школ посетят исследователи Антарктиды, которые расскажут о жизни полярника

27 украинских школ посетят исследователи Антарктиды, которые расскажут о жизни полярника

Елизавета Кесельман
МОН, Антарктида, станция Академик Вернадский, Школьная программа
Фото:mon.gov.ua
Фото:mon.gov.ua

27 украинских школ стали победителями конкурса "Пригласи полярника к себе", и в качестве приза встретятся с исследователями из Национального антарктического научного центра, которые расскажут о жизни и работе полярника, а также привезут подарки. Об этом сообщает Минобразования.

В частности, участники арктических экспедиций расскажут детям о жизни и работе станции "Академик Вернадский", покажут фото и видео исследований.

 "Ученики узнают, как же на самом деле проходит один день жизни полярника, ведь именно это было темой второго конкурса: школьники должны были написать, как они представляют себе этот день", — отметили в МОН.

Всего на конкурс поступило более 60 писем. Лучшие из них выбирали лично полярники, в частности, участники 24-й экспедиции, которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский".  

Так,  победителями стали следующие школы:

Киев

  • Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков им. Т. Шевченко №112
  • Общеобразовательная школа №26
  • Общеобразовательное учебное заведение "Школа Инвентор Скул" (филиал Позняки)
  • Университетский колледж Киевского университета имени Бориса Гринченко
  • Специализированная школа №16 Оболонского района
  • Научно-исследовательская школа "Базис"

 Львов

  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №48
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №20
  • Школа-гимназия святой Софии

Одесса

  • Общеобразовательная школа №48
  • Военно-морской лицей

Винница

  • Общеобразовательная школа I-III ступеней - лицей №7
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия №2
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №27

Чернигов

  • Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №2 с углубленным изучением иностранных языков
  • Частная школа "МудрАнгеликы"
  • Общеобразовательная школа №2

Ужгород

  • Ужгородская общеобразовательная школа I-III ступеней №5 с углубленным изучением иностранных языков

Славянск

  • Славянский педагогический лицей
  • Общеобразовательная школа №13

Северодонецк

  • Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №12

Бровары

  • Броварская общеобразовательная школа №1

Житомир

  • Житомирский городской коллегиум

Также полярники выбрали еще 4 учреждения, которым отдали приз "зрительских симпатий":

  • Бершадская общеобразовательная школа I-III ступеней №1, Винницкая область;
  • Дружковская общеобразовательная школа №9, Донецкая область;
  • Тетеревская общеобразовательная школа I-III ступеней, Житомирская область;
  • Национальная скаутская организация Украины "Пласт" - г.. Изюм, Харьковская область.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в более, чем 100 украинских школах пройдет институциональный аудит.

Также 3 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).

Больше новостей о: МОН Антарктида станция Академик Вернадский Школьная программа

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