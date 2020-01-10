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10 января 2020, пятница, 21:00 1830
Политика 2020-01-10T21:00:01+02:00
Українські Новини
Гололедица, снег и порывы ветра: прогноз погоды на субботу

Гололедица, снег и порывы ветра: прогноз погоды на субботу

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в Карпатах
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

11 января в Киеве облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, в Закарпатье небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем 0…+7 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, мокрый снег и дождь (ночью местами небольшие осадки), на дорогах местами гололедица, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+8 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ожидается туман и дожди: синоптики предупредили водителей об опасности.

Тем временем Украину засыпет снегом и аномально потеплеет: синоптики дали прогноз на выходные и Крещение.

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