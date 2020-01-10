Гололедица, снег и порывы ветра: прогноз погоды на субботу

11 января в Киеве облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, в Закарпатье небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем 0…+7 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, мокрый снег и дождь (ночью местами небольшие осадки), на дорогах местами гололедица, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+8 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

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