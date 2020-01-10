На пути к украинскому Boeing спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет, - американские СМИ

Американский разведывательный спутник перед крушением украинского самолета в Иране зафиксировал тепловой след двух ракет в направлении самолета. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.

Как сообщали Українські Новини, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщает, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 (Тор-М1).

Он также сообщил, что американская разведка располагает данными, что иранский радар захватил потенциальную цель - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

Gо информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.