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  • На родине жены Трампа сожгли до тла его деревянную статую
09 января 2020, четверг, 17:27 12
Мир 2020-01-09T17:30:01+02:00
Українські Новини
На родине жены Трампа сожгли до тла его деревянную статую

На родине жены Трампа сожгли до тла его деревянную статую

Елизавета Кесельман
Словения, США, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Статуя Трампа
Статуя Трампа. Фото: usnews.com
Статуя Трампа. Фото: usnews.com

Деревянную статую Президента США Дональда Трампа неизвестные подожгли в Словении, родине Мелании Трамп. Об этом передает агентство АР. 

Статуя около 8 метров в длину из дерева была возведена на северо-востоке Словении в прошлом году, изображало Трампа с его фирменной прической, в синем костюме, белой рубашке и длинном красном галстуке. Его правая рука - сжатая в кулак - была поднята высоко, как у Статуи свободы в Нью-Йорке.

Местные правоохранители ищут того, кто совершил поджог.

Механизм внутри статуи при запуске открывал рот "Трампа", окрашенный в красный цвет, и показывал зубы, похожие на акульи.

"Как и у всех популистов, у статуи - два лица", - сказал ее создатель Томаз Шлегль, открывая статую в прошлом августе. "Одно – гуманное и приятное, другое - вампир".

Несмотря на то, что статуя быстро стала туристической изюминкой, некоторые местные жители были недовольны ее внешним видом, обещав сжечь ее на Хэллоуин, 31 октября. Статую должны были перенести в другое село в этом районе.

Отмечается, что в Словении не первый раз вырезали из дерева члена семьи Трампа.

Статуя американской первой леди, которую открыли в ее родном городе Севница в июне прошлого года, также вызвала смешанные реакции жителей.

Первая леди родилась с фамилией Кнавс (Melanija Knavs), но поменяла ее, как и написание имени, на Кнаусс (Melania Knauss), когда начала работать моделью. Она поселилась в Нью-Йорке в 1996 году и познакомилась с Трампом через два года.

Мелания редко вспоминает Словению в своих публичных выступлениях и не посещала страну с момента инаугурации Трампа.

Как сообщали Українські Новини, в связи с конфликтом США и Ирана после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, конгресс США разозлился на Трампа и намерен ограничить его полномочия в военных вопросах

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