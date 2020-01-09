На родине жены Трампа сожгли до тла его деревянную статую

Деревянную статую Президента США Дональда Трампа неизвестные подожгли в Словении, родине Мелании Трамп. Об этом передает агентство АР.

Статуя около 8 метров в длину из дерева была возведена на северо-востоке Словении в прошлом году, изображало Трампа с его фирменной прической, в синем костюме, белой рубашке и длинном красном галстуке. Его правая рука - сжатая в кулак - была поднята высоко, как у Статуи свободы в Нью-Йорке.

Местные правоохранители ищут того, кто совершил поджог.

Механизм внутри статуи при запуске открывал рот "Трампа", окрашенный в красный цвет, и показывал зубы, похожие на акульи.

"Как и у всех популистов, у статуи - два лица", - сказал ее создатель Томаз Шлегль, открывая статую в прошлом августе. "Одно – гуманное и приятное, другое - вампир".

Несмотря на то, что статуя быстро стала туристической изюминкой, некоторые местные жители были недовольны ее внешним видом, обещав сжечь ее на Хэллоуин, 31 октября. Статую должны были перенести в другое село в этом районе.

Отмечается, что в Словении не первый раз вырезали из дерева члена семьи Трампа.

Статуя американской первой леди, которую открыли в ее родном городе Севница в июне прошлого года, также вызвала смешанные реакции жителей.

Первая леди родилась с фамилией Кнавс (Melanija Knavs), но поменяла ее, как и написание имени, на Кнаусс (Melania Knauss), когда начала работать моделью. Она поселилась в Нью-Йорке в 1996 году и познакомилась с Трампом через два года.

Мелания редко вспоминает Словению в своих публичных выступлениях и не посещала страну с момента инаугурации Трампа.

Как сообщали Українські Новини, в связи с конфликтом США и Ирана после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, конгресс США разозлился на Трампа и намерен ограничить его полномочия в военных вопросах