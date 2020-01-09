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09 января 2020, четверг, 14:32 37
Происшествия 2020-01-09T14:48:59+02:00
Українські Новини
Во Львовской области маршрутка протаранила фуру: погибли три человека

Во Львовской области маршрутка протаранила фуру: погибли три человека

Надежда Комендантова
ДТП с маршруткой, ДТП с фурой, смертельное ДТП
ДТП подо Львовом. Фото: Нацполиция
ДТП подо Львовом. Фото: Нацполиция

Во Львовской области водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру, в результате ДТП погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 9 января, около 2:30 в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса Volkswagen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со седловым тягачем Mercedes под управлением 30-летнего иностранца. В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается", -  сообщили в Нацполиции.

Также, по данным полиции, еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства Volkswagen получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится досудебное расследование.

Отмечается, что правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который руководил микроавтобусом Volkswagen.

Напомним, под Киевом Seat протаранил Skoda: пострадавший водитель в тяжелом состоянии

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