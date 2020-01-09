Второе смертельное происшествие в Иране: около 20 человек погибли в автобусной аварии

В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране, где вчера, 8 января, разбился самолет авиакомпании МАУ, погибли не менее 20 человек, еще 24 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом информирует издание Al Jazеera.

По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере, 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии на автобусе в Иране. Известно, что автобус направлялся в Гонбад из Тегерана. Гонбад находится примерно в 500 км к северо-востоку от Тегерана, недалеко от границы с Туркменистаном. Изображение, размещенное в социальных сетях, показало, что автобус лежал на обочине, с разбитыми окнами.

ДТП с автобусом в Иране. Фото: Twitter/ILNA

Тегеранская газета Shargh Daily цитирует официальные источники в иранской полиции, которые утверждают, что авария была вызвана дефектом тормозной системы автомобиля.

ЮНИСЕФ заявил, что уровень дорожно-транспортных происшествий в Иране в 20 раз превышает средний уровень в мире, поскольку страна страдает от плохих дорог и слабого правоприменения.

Как сообщали Українські Новини, в трагедии 8 января погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа.