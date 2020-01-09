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09 января 2020, четверг, 12:23 17 Документ
Силовые структуры 2020-01-09T12:31:55+02:00
Українські Новини
В 2019 НАБУ закрыло 350 дел

В 2019 НАБУ закрыло 350 дел

Сергей Босак
НАБУ, Уголовное дело, Закрытие, Отчет, 2019 год
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло 350 уголовных производств в 2019 году.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Национальное антикоррупционное бюро в течение 12 месяцев 2019 года закрыло 350 уголовных производств (учитывая повторно закрытые)", - говорится в ответе.

Примечательно, что 4 дела закрыты в отношении лиц, которые привлекались к уголовной ответственности.

Фамилии этих лиц НАБУ не называет.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ Ивана Баканова.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа").

 

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