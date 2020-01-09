В 2019 НАБУ закрыло 350 дел

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло 350 уголовных производств в 2019 году.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Национальное антикоррупционное бюро в течение 12 месяцев 2019 года закрыло 350 уголовных производств (учитывая повторно закрытые)", - говорится в ответе.

Примечательно, что 4 дела закрыты в отношении лиц, которые привлекались к уголовной ответственности.

Фамилии этих лиц НАБУ не называет.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ Ивана Баканова.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа").