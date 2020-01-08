У Фридмана возразили против заявления о покупке ФК "Карпаты"

Источник из окружения Михаила Фридмана опроверг информацию, которая была выложена на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба "Карпаты", о том, что Фридман рассматривает вариант покупки футбольного клуба. Об этом сообщает сайт Forbes

Сообщается, что источник в окружении cовладельца холдинга LetterOne и консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана опроверг информацию о том, что российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб "Карпаты".

"Чушь", — сообщил он Forbes, комментируя появившиеся в российских СМИ публикации со ссылкой на сайт болельщиков клуба "Карпаты".

Представитель Альфа-банка также сообщил, что не знает о подобных планах Фридмана.

"Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно", — сказал Forbes директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он назвал странным источник новости о футбольных планах Фридмана.

Как сообщали Українські Новини, в США акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка включили в доклад о возможности введения санкций против роосийских олигархов и людей из близкого окружения Путина.