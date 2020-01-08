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08 января 2020, среда, 15:08 32
Общество 2020-01-08T15:08:17+02:00
Українські Новини
У Фридмана возразили против заявления о покупке ФК "Карпаты"

У Фридмана возразили против заявления о покупке ФК "Карпаты"

Олена Проценко
Львов, ФК Карпаты, Фридман, Михаил Фридман
Михаил Фридман. Скриншот: YouTube/ Бизнес-секреты
Михаил Фридман. Скриншот: YouTube/ Бизнес-секреты

Источник из окружения Михаила Фридмана опроверг информацию, которая была выложена на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба "Карпаты", о том, что Фридман рассматривает вариант покупки футбольного клуба. Об этом сообщает сайт Forbes

Сообщается, что источник в окружении cовладельца холдинга LetterOne и консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана опроверг информацию о том, что российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб "Карпаты".

"Чушь", — сообщил он Forbes, комментируя появившиеся в российских СМИ публикации со ссылкой на сайт болельщиков клуба "Карпаты".

Представитель Альфа-банка также сообщил, что не знает о подобных планах Фридмана.

"Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно", — сказал Forbes директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Он назвал странным источник новости о футбольных планах Фридмана.

Как сообщали Українські Новини, в США акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка включили в доклад о возможности введения санкций против роосийских олигархов и людей из близкого окружения Путина.

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