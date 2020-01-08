Собор Пресвятой Богородицы: история и поздравления в день Марии

8 января, на следующий день после Рождества, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Вспоминают не только тезок Богоматери – но и всех, кто был близок Иисусу Христу и его Матери. А по церковному календарю День ангела Марии установлен в честь Марии Лактионовой, которую в 2011 году причислили к лику святых. Українські Новини расскажут об истории и традициях этого дня и о том, как можно поздравить матерей, бабушек, сестер и подруг. Про Марию Лактионову известно немного. Родилась в селе Гнездилово Курской губернии 26 января 1884 года. В 1914 года стала послушницей Казанского Амвросиевого монастыря в Калужской губернии, а в 1934 - переехала в город Белев. Ее арестовали 16 декабря 1937 года и обвинили в том, что она состояла в подпольном монастыре. А через две недели расстреляли. Место захоронения - братская могила на 162-ом км. Симферопольского шоссе. В этот день мамы просят здоровья для своих детей у Пресвятой Богородицы, а бездетные - о скорейшем их появлении. Беременные же готовятся к родам. Заниматься тяжелым трудом запрещается, также нельзя брать в руки веревку, шитье и вязание - это к беде для всей семьи. Поздравления с Днем ангела Марии в картинках Поздравления с Днем ангела Марии в стихах Нехай під крилами своїми Марію ангел береже, Дарує лиш приємні миті, І долю добру хай пошле! *** Бажаю людськoї пoшани. Здорoв’я міцногo, Кoхання палкoго. Щоб дoля твoя, Мов казка була. Щoб серце співало, Всяке лихo миналo. Щоб ангел охорoняв, Твoю душу і тілo. А Гoсподь щoб тобі пoсилав, Усе те, чoго ти прoсила. *** Сьогодні в твій День Ангела ми хочем побажати: Щоб у житті твоєму було багато свята, Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття, І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя! Хай Марія свята піклується про тебе, Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби. Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії, Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні! *** Мария славится упорством, И силой воли, и добром. В день именин тебе — все тосты, И пожелания с теплом! Пусть будет в жизни все красиво — Тебе хочу я пожелать. Судьбы прекрасной и счастливой И никогда не унывать! *** С днем ангела, Машенька, тебя Поздравляет наша вся семья! Сильно мы желаем, чтобы ты В жизни все исполнила мечты. А еще чтоб счастлива была, Чтобы ладились твои дела, Чтоб любовь была большая. С именинами, доченька родная! Ранее Українські Новини сделали подборку поздравлений с Рождеством.