Собор Пресвятой Богородицы: история и поздравления в день Марии

8 января, на следующий день после Рождества, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Вспоминают не только тезок Богоматери – но и всех, кто был близок Иисусу Христу и его Матери. А по церковному календарю День ангела Марии установлен в честь Марии Лактионовой, которую в 2011 году причислили к лику святых. Українські Новини расскажут об истории и традициях этого дня и о том, как можно поздравить матерей, бабушек, сестер и подруг.

Про Марию Лактионову известно немного. Родилась в селе Гнездилово Курской губернии 26 января 1884 года. В 1914 года стала послушницей Казанского Амвросиевого монастыря в Калужской губернии, а в 1934 - переехала в город Белев. Ее арестовали 16 декабря 1937 года и обвинили в том, что она состояла в подпольном монастыре. А через две недели расстреляли. Место захоронения - братская могила на 162-ом км. Симферопольского шоссе.

В этот день мамы просят здоровья для своих детей у Пресвятой Богородицы, а бездетные - о скорейшем их появлении. Беременные же готовятся к родам. Заниматься тяжелым трудом запрещается, также нельзя брать в руки веревку, шитье и вязание - это к беде для всей семьи.

Поздравления с Днем ангела Марии в картинках

Поздравления с Днем ангела Марии в стихах

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Сьогодні в твій День Ангела ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво —

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

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