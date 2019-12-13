Опубликована десятка самых популярных клипов десятилетия на YouTube

Видеохостинг YouTube составил перечень самых популярных видео десятилетия на основе количества просмотров под каждым видео. Об этом сообщает billboard. Так, сообщается, что первое место в списке занял клип Луиса Фонса и Дэдди Янки Despacito, композиция получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Он был опубликован в январе 2017 года и с тех пор его посмотрели 6,5 миллиардов раз. На вторую строчку рейтинга попал клип популярного британского певца Эда Ширана Shape of You (с января 2017 года – 4,5 миллиарда просмотров). Третье место принадлежит американскому рэперу Виз Халифу с его саундтреком к фильму "Форсаж 7" See You Again (с апреля 2015 года – 4,3 миллиарда просмотров). Топ-10 самых популярных клипов в период с 2010 по 2019 годы выглядит следующим образом: Луис Фонса и Дэдди Янки – Despacito – 6,558,078,465 Эд Ширан – Shape of You – 4,517,718,066 Виз Халифа и Чарли Пут – See You Again – 4,320,523,808 Марк Ронсон и Бруно Марс – Uptown Funk – 3,732,564,526 Psy – Gangnam Style – 3,471,161,219 Джастин Бибер – Sorry – 3,225,301,301 Maroon 5 – Sugar – 3,086,744,534 Кэти Перри – Roar – 2,968,228,909 OneRepublic – Counting Stars – 2,883,120,697 Эд Ширан – Thinking Out Loud – 2,864,887,373 Как сообщали Українські Новини, обнародованы самые популярные видео года на YouTube. Тем временем впервые в истории YouTube комментарий под роликом набрал миллион лайков.