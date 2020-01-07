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07 січня 2020, вівторок, 17:18 7
Транспорт 2020-01-07T17:34:56+02:00
Українські Новини
Скандальний різдвяний експрес не доїхав до "Борисполя": новий поїзд зламався на півдорозі

Скандальний різдвяний експрес не доїхав до "Борисполя": новий поїзд зламався на півдорозі

Надежда Комендантова
аеропорт
Експрес на
Експрес на "Бборисполь". Скріншот: Facebook/Олександр Бондаренко

На Різдво, 7 січня поїзд за маршрутом Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль" здійснив вимушену зупинку в дорозі.

Про це сказано в повідомленні Укрзалізниці.

"Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 біля станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський - Аеропорт Бориспіль здійснив вимушену зупинку.

Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад і доставлені в аеропорт", - сказано в повідомленні.

Відомство повідомило, що розбереться з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу.

"Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуто відповідні претензії до заводу-виробника", - стверджують в Укрзалізниці.

Також повідомляється, що новий поїзд був переданий виробником наприкінці грудня 2019.

Як скоро пасажири потрапили в аеропорт і не запізнилися на рейси УЗ не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня 2018. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".

4 листопада 2018, експресс в "Бориспіль" зламався другий раз за тиждень після запуску.

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