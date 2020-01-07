Скандальний різдвяний експрес не доїхав до "Борисполя": новий поїзд зламався на півдорозі

На Різдво, 7 січня поїзд за маршрутом Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль" здійснив вимушену зупинку в дорозі.

Про це сказано в повідомленні Укрзалізниці.

"Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 біля станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський - Аеропорт Бориспіль здійснив вимушену зупинку.

Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад і доставлені в аеропорт", - сказано в повідомленні.

Відомство повідомило, що розбереться з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу.

"Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуто відповідні претензії до заводу-виробника", - стверджують в Укрзалізниці.

Також повідомляється, що новий поїзд був переданий виробником наприкінці грудня 2019.

Як скоро пасажири потрапили в аеропорт і не запізнилися на рейси УЗ не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня 2018. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".

4 листопада 2018, експресс в "Бориспіль" зламався другий раз за тиждень після запуску.