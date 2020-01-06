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06 января 2020, понедельник, 19:36 79
Шоу-бизнес 2020-01-06T19:38:02+02:00
Українські Новини
Лучшие образы церемонии "Золотой глобус – 2020"

Лучшие образы церемонии "Золотой глобус – 2020"

Таня Войтюк
Золотой глобус, Церемония, Образы, Рами Малек, Дочь американского актера Джонни Деппа и французской актрисы и певицы Ванессы Паради стала лицом Chanel, 16-летняя Лили-Роуз Депп
Рами Малек и Люси Бойнтон Фото: instagram.com/goldenglobes
Рами Малек и Люси Бойнтон Фото: instagram.com/goldenglobes

В воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз состоялась 77-я церемония награждения премией "Золотой глобус", во время которой Хоакин Феникс получил награду за роль в "Джокере".

О том, с каких образах звезді появились на красной дорожке пишеь Vogue.

По дорожке успели пройтись Дженнифер Лопес в эффектном платье Valentino, Марго Робби в лаконичном наряде Chanel, Дженнифер Энистон в элегантном образе Christian Dior, Гвинет Пэлтроу в романтичных рюшах Fendi и многие другие звезды первой величины.

Красный цвет стал, пожалуй, самым популярным на церемонии этого года и определенно принес удачу некоторым модницам. По крайней мере, в том, что касается попадания в рейтинги глянцевых журналов. Образы Николь Кидман и Скарлетт Йоханссон уже собрали немало восторженных комментариев.

Запоминающимися образами в этот раз отметились Джои Кинг, появившаяся в платье с эффектом оптической иллюзии от Iris Van Herpen, и Билли Портер, пришедший в белоснежном костюме с длинным шлейфом из перьев.

Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" стал одним из победителей "Золотого глобуса".

Больше новостей о: Золотой глобус Церемония Образы Рами Малек Дочь американского актера Джонни Деппа и французской актрисы и певицы Ванессы Паради стала лицом Chanel 16-летняя Лили-Роуз Депп

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