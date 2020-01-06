Лучшие образы церемонии "Золотой глобус – 2020"

В воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз состоялась 77-я церемония награждения премией "Золотой глобус", во время которой Хоакин Феникс получил награду за роль в "Джокере".

О том, с каких образах звезді появились на красной дорожке пишеь Vogue.

По дорожке успели пройтись Дженнифер Лопес в эффектном платье Valentino, Марго Робби в лаконичном наряде Chanel, Дженнифер Энистон в элегантном образе Christian Dior, Гвинет Пэлтроу в романтичных рюшах Fendi и многие другие звезды первой величины.

Красный цвет стал, пожалуй, самым популярным на церемонии этого года и определенно принес удачу некоторым модницам. По крайней мере, в том, что касается попадания в рейтинги глянцевых журналов. Образы Николь Кидман и Скарлетт Йоханссон уже собрали немало восторженных комментариев.

Запоминающимися образами в этот раз отметились Джои Кинг, появившаяся в платье с эффектом оптической иллюзии от Iris Van Herpen, и Билли Портер, пришедший в белоснежном костюме с длинным шлейфом из перьев.

Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" стал одним из победителей "Золотого глобуса".