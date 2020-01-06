Сегодня исполняется год со дня получения Украиной томоса

6 января 2020 года исполняется год со дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинско православной церкви.

Так, ровно год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Перед этим, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный церковный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

5 января 2019, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

"Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели и имеет вместе с другими каноническими обязанности и ответственность, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", - говорится в документе.

На церемонии передачи томоса также присутствовало руководство Украины во главе с пятым президентом Петром Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Филарет назвал положение томоса, которое его не устраивает.

Ранее патриарх Филарет обвинил Епифания в том, что им управляют другие силы и пожаловался, что он его избегает.