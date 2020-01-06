Сьогодні виповнюється рік з дня отримання Україною томосу

6 січня 2020 року виповнюється рік з дня отримання Україною томосу про автокефалію Українсько православної церкви.

Так, рівно рік тому у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об'єднаної Української православної церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Перед цим, 15 грудня 2018 року в Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, прийняли її статут та обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

"Автокефальна Церква України визнає головою Святійший апостольський і Вселенський патріарший престол, як і інші Патріархи і Предстоятелі і має разом з іншими канонічними обов'язки і відповідальність, перш за все для збереження нашої Православної Віри неушкодженою та канонічної єдності та спілкування зі Вселенським Патріархатом та іншими помісними православними Церквами непорушними", - йдеться в документі.

На церемонії передачі томосу також були присутні керівництво України на чолі з п'ятим президентом Петром Порошенком.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет назвав постанову томосу, яка його не влаштовує.

Раніше патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що їм управляють інші сили і поскаржився, що він його уникає.