Более 80% украинцев верят в глобальное изменение климата

Конец 2019 года запомнился многим массовыми климатическими забастовкам, которые прошли по всему миру. Большинство граждан Украины утверждают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Обратного мнения придерживается лишь 9% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Отмечается, что обеспокоенных проблемой глобального изменения климата украинцев несколько меньше: 60% жителей страны эта проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.

Инфографика: Research & Branding Group

В частности, опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

Экологи уверяют, что глобальное потепление – это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия видны уже сейчас.

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