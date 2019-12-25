подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 декабря 2019, среда, 13:06 250
Общество 2019-12-25T13:06:33+02:00
Українські Новини
Более 80% украинцев верят в глобальное изменение климата

Более 80% украинцев верят в глобальное изменение климата

Елизавета Кесельман
Статистика, Опрос, Климат, ухудшение климата
Циклон.Климат.Фото: pixabay
Циклон.Климат.Фото: pixabay

Конец 2019 года запомнился многим массовыми климатическими забастовкам, которые прошли по всему миру. Большинство граждан Украины утверждают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Обратного мнения придерживается лишь 9% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. 

Отмечается, что обеспокоенных проблемой глобального изменения климата украинцев несколько меньше: 60% жителей страны эта проблема беспокоит, тогда как 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства нет.

Инфографика: Research & Branding GroupИнфографика: Research & Branding Group

В частности, опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

Экологи уверяют, что глобальное потепление – это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия видны уже сейчас. 

Как сообщали Українські Новини, 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

Больше новостей о: Статистика Опрос Климат ухудшение климата

Архив
Новости
Инна Соболева заявила, что полиция тормозит расследование убийства ее трехлетнего сына 14:27
Платформа Бойко требует наказать нападавших на журналистов в суде 14:19
На Донбассе боевики 7 раз препятствовали миссии ОБСЕ 13:50
Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта из-за забастовок 13:44
Путин обвиняет Польшу в сговоре с Гитлером 13:36
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года 08:15
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа до 2025 16:57
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета 20:22
Святослав Вакарчук
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью свое выступление с Вакарчуком на корпоративе в Минске 11:31
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Промпроизводство продолжает падать 20:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok