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05 січня 2020, неділя, 18:18 28
Політика 2020-01-05T18:45:06+02:00
Українські Новини
В Україні запустять єдиний туристичний портал

В Україні запустять єдиний туристичний портал

Ольга Фандорина
Кабмін

Кабінет Міністрів має намір запустити єдиний туристичний портал до осені 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Треба створити всі умови, щоб в Україну приїздило якомога більше туристів. Це, звичайно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомогу", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Єдиний портал буде працювати як онлайн, так і в телефонному режимі.

Також планується створити локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

При Міністерстві культури, молоді та спорту створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект.

У повідомленні наголошується, що створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Київської міської державної адміністрації, 1,5 млн туристів, що відвідали Київ за 9 місяців 2019 року.

Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Зону відчуження.

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