В Україні запустять єдиний туристичний портал

Кабінет Міністрів має намір запустити єдиний туристичний портал до осені 2020 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини. "Треба створити всі умови, щоб в Україну приїздило якомога більше туристів. Це, звичайно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомогу", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Єдиний портал буде працювати як онлайн, так і в телефонному режимі. Також планується створити локальні туристично-інформаційні центри в регіонах. При Міністерстві культури, молоді та спорту створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект. У повідомленні наголошується, що створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабміну. Як повідомляли Українські Новини, за даними Київської міської державної адміністрації, 1,5 млн туристів, що відвідали Київ за 9 місяців 2019 року. Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Зону відчуження.