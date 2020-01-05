В Госпогранслужбе заявили, что Зеленский не просил впускать в Украину Dr. Alban

Государственная пограничная служба отрицает влияние Президента Владимира Зеленского на пропуск в Украину шведского певца Албана Узома Нвапа (Dr. Alban), который выступал в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Дейнеко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - написал он.

Дейнеко подчеркнул, что отказать иностранцам в пересечении границы можно из-за поручения правоохранительных органов, но в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Ранее Dr. Alban на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Зеленским и написал, что его приезд в Украину стал возможен благодаря вмешательству Президента.

Певец посетил Украину для участия в съемке шоу "Вечерний квартал".

Позже он откорректировал свое сообщение, убрав из него упоминание о помощи Зеленского в пересечении границы.

"Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но я был рад встрече с президентом", - написано на странице певца.

Ранее сообщалось, что Зеленский помог снять запрет на въезд Dr. Alban и встретился с певцом в Киеве.

Ранее СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову.