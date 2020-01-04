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04 января 2020, суббота, 23:55 274
Общество 2020-01-05T00:30:01+02:00
Українські Новини
В Польше будут судить украинского туриста, дрон которого упал на крышу монастыря

В Польше будут судить украинского туриста, дрон которого упал на крышу монастыря

Надежда Комендантова
Украинцы в Польше, Польша
Дрон упал на крышу. Фото: RMF24.
Дрон упал на крышу. Фото: RMF24.

В Польше будут судить 24-летнего украинца, который потерял контроль над беспилотником, и дрон упал на крышу Мариацкого костела в Кракове. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мужчину освободили после предъявления обвинения", - заявил в пятницу пресс-секретарь малопольской полиции Себастьян Глень.

"Мужчина объяснил, что не знает польских норм, видел других людей, которые используют беспилотники, а ветер способствовал падению его беспилотника", - сказал Глень.

1 января 24-летний мужчина, который приехал в Краков с туристической целью, снимал краковские достопримечательности с помощью дрона, оснащенного камерой. Когда на главной площади он потерял управление устройством, и оно упало на крышу базилики, он сообщил полиции. Пожарные помогли снять беспилотник.

Дело передадут в прокуратуру, которая примет решение о дальнейшем ходе дела.

В соответствии со ст. 212 Закона об авиации, нарушителям может грозить тюремное заключение до пяти лет лишения свободы. Однако в силу обстоятельств события, которое произошло в Кракове, может быть принято решение об условном прекращении производства по делу.

Дрон украинца упал на крышу. Фото: RMF24.Дрон украинца упал на крышу. Фото: RMF24.

Напомним, в Канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди.

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