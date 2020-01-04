В Польше будут судить украинского туриста, дрон которого упал на крышу монастыря

В Польше будут судить 24-летнего украинца, который потерял контроль над беспилотником, и дрон упал на крышу Мариацкого костела в Кракове. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24. "Мужчину освободили после предъявления обвинения", - заявил в пятницу пресс-секретарь малопольской полиции Себастьян Глень. "Мужчина объяснил, что не знает польских норм, видел других людей, которые используют беспилотники, а ветер способствовал падению его беспилотника", - сказал Глень. 1 января 24-летний мужчина, который приехал в Краков с туристической целью, снимал краковские достопримечательности с помощью дрона, оснащенного камерой. Когда на главной площади он потерял управление устройством, и оно упало на крышу базилики, он сообщил полиции. Пожарные помогли снять беспилотник. Дело передадут в прокуратуру, которая примет решение о дальнейшем ходе дела. В соответствии со ст. 212 Закона об авиации, нарушителям может грозить тюремное заключение до пяти лет лишения свободы. Однако в силу обстоятельств события, которое произошло в Кракове, может быть принято решение об условном прекращении производства по делу. Дрон украинца упал на крышу. Фото: RMF24. Напомним, в Канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди.