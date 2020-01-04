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04 января 2020, суббота, 18:13 146
Общество 2020-01-04T18:45:01+02:00
Українські Новини
Почти две тысячи семей получили помощь по обеспечению жильем в 2019, - Минрегион

Почти две тысячи семей получили помощь по обеспечению жильем в 2019, - Минрегион

Валерия Драгомирова
Минрегион, Семьи, Жилье
Жилье. Фото: infinica.ru
Жилье. Фото: infinica.ru

Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" предоставило помощь по обеспечению жильем 1 647 семьям в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности, за счет средств государственного бюджета и средств уставного капитала Фонда содействия молодежному строительству было заключено 1 210 договоров на общую сумму 609 млн гривен, за счет средств местных бюджетов - 437 договоров на 252 млн гривен.

Также указывается, что в государственных жилищных программах приняли участие 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Фонд содействия молодежному строительству предоставил помощь по обеспечению жильем 751 семье.

Ранее Госфонд получил средства для обеспечения жильем ветеранов АТО и переселенцев. 

В октябре 2019 года Верховная Рада одобрила перераспределение 200,0 млн гривен на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам операции Объединенных сил на приобретение жилья за счет уменьшения финансирования Государственного фонда регионального развития.

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