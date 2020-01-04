Почти две тысячи семей получили помощь по обеспечению жильем в 2019, - Минрегион

Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" предоставило помощь по обеспечению жильем 1 647 семьям в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.



В частности, за счет средств государственного бюджета и средств уставного капитала Фонда содействия молодежному строительству было заключено 1 210 договоров на общую сумму 609 млн гривен, за счет средств местных бюджетов - 437 договоров на 252 млн гривен.



Также указывается, что в государственных жилищных программах приняли участие 779 семей внутренне перемещенных лиц и 415 семей участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил.



Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Фонд содействия молодежному строительству предоставил помощь по обеспечению жильем 751 семье.



Ранее Госфонд получил средства для обеспечения жильем ветеранов АТО и переселенцев.



В октябре 2019 года Верховная Рада одобрила перераспределение 200,0 млн гривен на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции и/или участникам операции Объединенных сил на приобретение жилья за счет уменьшения финансирования Государственного фонда регионального развития.