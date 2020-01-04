Вакарчук шесть лет назад призывал "вынести за скобки" язык, историю и героев

Депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук, который выразил несогласие со словами Президента Владимира Зеленского, что "нет разницы, кто в какой части Украины живет и какие идеалы исповедует", шесть лет назад выражал такую же позицию. Видеозапись интервью Вакарчука опубликовал в Facebook экс-депутат Игорь Мосийчук.

Так, Вакарчук на новогоднее обращение Президента к украинцам написал стихотворный ответ: "Для мене справді є різниця де, І хто і з ким готовий побрататись"

А 6 лет назад Вакарчук утверждал, что совершенно нет разницы, кто в какой части Украины живет и какие идеалы исповедует.

Вакарчук подчеркивал, что власть "должна научиться по-настоящему слушать мнение каждого человека в этой стране".

"Будь он на западе Украины, на востоке Украины, в Крыму или в Киеве. Это не важно. Каждый человек и его мнение должно быть услышано", - говорил Вакарчук.

Более того, Вакарчук выступал за прекращение натравливания людей по придуманным политтехнологами предлогам, "вынести за скобки понятия "языки", "герои", "история".

"Пускай в Донецке люди сами принимают решения по поводу культурных памятников, названий улиц, чествования героев, как они считают нужным. И никто ни в Киеве, ни во Львове не имеет права сказать им, что это неправильно", - считал тогда музыкант.

Из уст Вакарчука также прозвучал лозунг "Мы разные, но мы вместе". По его мнению, регионы должны иметь больше полномочий, но в рамках Конституции Украины и действующего законодательства.

Вакарчук затронул и отмену языкового закона.

"Абсолютно ненужным, контрпродуктивным и раздражающим было отменить закон о языках... Его не надо было трогать. Я уверен, что глава Верховной Рады не подпишет его", - сказал Вакарчук.

Вакарчук считал, что русскоязычный украинец - это такая же гордость, как и украиноязычный, "два равноценных гражданина своей страны".

Полное интервью от 4 марта 2014 года опубликовано на канале Youtube телеканала "Донбасс".

https://www.youtube.com/watch?v=YpLRmMWpPw0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль.

Тем временем Зеленский желает украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины.