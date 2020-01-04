Госпогранслужба получила еще два французских вертолета

Государственная пограничная служба получила еще два французских вертолета Airbus H125. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, сообщается, что всего уже получено 7 французских вертолетов, среди них пять вертолетов Н225 и два вертолета Airbus H125.

Первый заместитель МВД Сергей Яровой констатировал, что Airbus Н125 подходят для подготовки летного состава, ведь они очень экономные.

"Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", – отметил Яровой.

Глава ГПСУ Сергей Дейненко также высказал несколько комплиментов в адрес Airbus H125. Он констатировал, что зарубежные вертолеты в 4-5 раз экономичнее, чем отечественные.

"В ГПСУ действительно есть потребность в таком небольшом, маневренном, экономичном вертолете. Используя их, мы достигаем главного – постоянного присутствия в воздухе и оперативности реагирования на изменения обстановки на государственной границе. Мы очень довольны, потому что это современный, надежный вертолет", – отметил Дейнеко.

Позже планируется предоставление еще 17 подобных вертолетов, согласно французско-украинскому соглашению по авиационной безопасности и гражданской защиты.

Как сообщали Українські Новини, МВД заплатило €57 млн за четыре бэушных вертолета из Франции.

Ранее Украина договорилась о закупке у Франции боевых вертолетов для ВСУ.