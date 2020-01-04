подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
04 января 2020, суббота, 09:44 363
Силовые структуры 2020-01-04T09:44:47+02:00
Українські Новини
Госпогранслужба получила еще два французских вертолета

Госпогранслужба получила еще два французских вертолета

Анна Рудык
Вертолет, Вертолеты, Госпогранслужба
Французский вертолет для ГПСУ. Фото: пресс-служба ГПСУ
Французский вертолет для ГПСУ. Фото: пресс-служба ГПСУ

Государственная пограничная служба получила еще два французских вертолета Airbus H125. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, сообщается, что всего уже получено 7 французских вертолетов, среди них  пять вертолетов Н225 и два вертолета Airbus H125.

Первый заместитель МВД Сергей Яровой констатировал, что Airbus Н125 подходят для подготовки летного состава, ведь они очень экономные. 

"Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", – отметил Яровой.

Глава ГПСУ Сергей Дейненко также высказал несколько комплиментов в адрес Airbus H125. Он констатировал, что зарубежные вертолеты в 4-5 раз экономичнее, чем отечественные.

"В ГПСУ действительно есть потребность в таком небольшом, маневренном, экономичном вертолете. Используя их, мы достигаем главного – постоянного присутствия в воздухе и оперативности реагирования на изменения обстановки на государственной границе. Мы очень довольны, потому что это современный, надежный вертолет", – отметил Дейнеко.

Позже планируется предоставление еще 17 подобных вертолетов, согласно французско-украинскому соглашению по авиационной безопасности и гражданской защиты.

Как сообщали Українські Новини, МВД заплатило €57 млн за четыре бэушных вертолета из Франции.

Ранее Украина договорилась о закупке у Франции боевых вертолетов для ВСУ.

Больше новостей о: Вертолет Вертолеты Госпогранслужба

Новости
Стреляли между собой: в новогоднюю ночь боевики сожгли дом 10:18
Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Української пісні року" 09:52
Французский вертолет для ГПСУ. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба получила еще два французских вертолета 09:44
Олег Корецкий. Скриншот: YouTube
В ГБР заявили, что не переносили допросы Порошенко 09:17
Спасение собак из колодцев. Фото: Facebook/mvs.gоv.uа
Спасатели массово доставали из колодцев собак, которые прятались из-за новогодних фейерверков 08:51
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными, - Федоров 11:15
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok