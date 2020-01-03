Удачно женился: казак Гаврилюк рассказал о доме в Карпатах

Бывший депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк сказал, что удачно женился. Так он отреагировал на информацию о своем доме в Карпатах. Об этом он написал в Facebook.

"Да, дом строится. Уже не первый год, своими силами и силами семьи, которые также помогают физически. Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально! На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены, но разве не лучше звучит, что это бывший депутат, герой Майдана, приобрел его, скрыв покупку в декларации? Конечно лучше, эффектнее! В очередной раз доказывает преступность прошлой власти", - написал Гаврилюк, комментируя публикацию издания TK Media, сообщившего, что экс-нардеп возводит "хоромы", которые не внес в декларацию о доходах.

По словам Гаврилюка, родители его жены Ирины все ее детство провели на заработках, в частности, в Чехии.

"Да, я помогаю своему тестю. Каждую лишнюю копейку я вкладываю в этот проект, каждую свободную минуту я провожу на стройке. Нет, мне не стыдно возвращаться к строительству после депутатства, я профессионал в этом деле... Чтобы реализовать то, что мы задумали, нужно будет много времени и средств, и, возможно, кому-то снова придется ехать на заработки. Возможно, даже мне. И этого я тоже не стыжусь, потому что так в Украине живет много людей", – подытожил он.



Как сообщали Українські Новини, в марте 2019 Михаил Гаврилюк задекларировал покупку автомобиля Ssang Yong Rexton 2008 года выпуска за 98 тыс. гривен.