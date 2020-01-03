У китайському Ухані спалах вірусної пневмонії

У китайському місті Ухань десятки людей захворіли на вірусну пневмонію, а місцеві медики все ще не можуть точно встановити, з чим пов'язаний цей спалах хвороби, повідомляє "ВВС Україна".



Загалом поки підтвердили 44 випадки захворювання, 11 з яких мають статус "важких".



Сінгапур і Гонконг ввели додаткові заходи контролю для туристів. Паралельно з цим в інтернеті поширюються побоювання, що цей вірус може бути пов'язаний з Тяжким гострим респіраторним синдромом (ТГРС або Sars).



У 2002-2003 ця потенційно смертельна хвороба, яка виникла в Китаї забрала життя близько 700 людей в різних країнах. Нинішній спалах пневмонії в Ухані в соцмережах вже порівнюють з ТГРС.



Однак місцева поліція заявила, що прийняла санкції відносно восьми осіб, які "публікували або поширювали брехливу інформацію без перевірки". Тим часом медики перевіряють справжні причини появи вірусної пневмонії.



Комісія в Ухані вже повідомила, що їй вдалося викреслити кілька потенційних збудників нинішнього спалаху - зокрема, за словами китайських медиків, це точно не пташиний грип. Однак серед визначених інфекцій поки немає ТГРС.



Комісія також стверджує, що хвороба не передається від людини до людини. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що стежать за спалахом і перебувають на зв'язку з китайською владою.



Як повідомляли Українські Новини, світу загрожує спалах однієї з найбільш масштабних епідемій грипу за останні 15 років.