МИД обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел (МИД) обеспокоено продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.



"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних действий в ответ Соединенных Штатов в Багдаде", - сказано в нем.



Украина подчеркивает необходимость предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке и любых актов мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности.



Согласно сообщениям СМИ, в ночь на 3 января недалеко от международного аэропорта Багдада США произвели ракетные обстрелы, в результате которых был ликвидирован командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Сулеймани.



Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией", а Госдеп США опубликовал сообщение с просьбой немедленно покинуть территорию Ирака всем американцам.



Как сообщали Українськi Новини, "Консалтинговая группа "А-95" считает, что рост мировых цен на нефть, связанный с убийством иранского генерала Сулеймани, может повлиять на оптовые цены на нефть в Украине.



Также Помпео заявил, что США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку".





