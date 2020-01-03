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03 января 2020, пятница, 21:43 84
Внешняя политика 2020-01-03T21:43:01+02:00
Українські Новини
МИД обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

МИД обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Валерия Драгомирова
МИД Украины, США, Иран, Касем Сулеймани

Министерство иностранных дел (МИД) обеспокоено продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних действий в ответ Соединенных Штатов в Багдаде", - сказано в нем.

Украина подчеркивает необходимость предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке и любых актов мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности.

Согласно сообщениям СМИ, в ночь на 3 января недалеко от международного аэропорта Багдада США произвели ракетные обстрелы, в результате которых был ликвидирован командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Сулеймани.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией", а Госдеп США опубликовал сообщение с просьбой немедленно покинуть территорию Ирака всем американцам.

Как сообщали Українськi Новини, "Консалтинговая группа "А-95" считает, что рост мировых цен на нефть, связанный с убийством иранского генерала Сулеймани, может повлиять на оптовые цены на нефть в Украине.

Также Помпео заявил, что США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку". 


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