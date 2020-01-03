В Норвегии температура поднялась до рекордных +19 в январе

На западе Норвегии зафиксировали температурный рекорд в январе. Температура поднялась до 19 градусов тепла, когда она обычно должна быть ниже нуля. Об этом сообщает ВВС.

"Западная Норвегия переживает редкую тепловую волну в начале января... Самая высокая температура в 19 градусов, более чем на 25 градусов выше среднемесячной – была зафиксирована в селе Сунндальсера. Это самый теплый день в Норвегии за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении.

Некоторые люди в этот день даже ходили в футболках. Хотя многие наслаждались теплой погодой, есть опасения, что это еще один пример изменения климата.

Предыдущий максимум, который был зарегистрирован в январе в Сунндальсере, был на уровне 17,4 градуса.

Отмечается, что основная причина рекордных температур на этом участке была из-за сильного ветра.

Ветры Фен - это теплые порывы ветра, дующие с гор в долину.



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