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03 января 2020, пятница, 19:42 19
Жизнь 2020-01-03T19:42:01+02:00
Українські Новини
В канун Нового года в Украине умер от ботулизма мужчина

В канун Нового года в Украине умер от ботулизма мужчина

Валерия Драгомирова
Украина, Погибший, Ботулизм
Рыба. Фото: pl.com.ua
Рыба. Фото: pl.com.ua

В Украине после употребления консервы из свинины домашнего приготовления умер 59-летний мужчина. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"От ботулизма умер 59-летний мужчина. Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. Больной имел тяжелое течение заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.


В ЦОЗ не сообщают, в каком регионе страны произошла трагедия.

Чтобы уберечься от ботулизма в ЦОЗ советуют избегать потребления: вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы; мясных и грибных консервов; консервов домашнего производства и тому подобное.

"Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса", - напомнили в Центре.

Фото: Facebook/Центр общественного здоровья УкраиныФото: Facebook/Центр общественного здоровья Украины



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