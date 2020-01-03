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  • У переддень Нового року в Україні помер від ботулізму чоловік
03 січня 2020, пʼятниця, 19:42 5
Життя 2020-01-03T19:42:02+02:00
Українські Новини
У переддень Нового року в Україні помер від ботулізму чоловік

У переддень Нового року в Україні помер від ботулізму чоловік

Валерия Драгомирова
Україна, загиблий, Ботулізм
Риба. Фото: pl.com.ua
Риба. Фото: pl.com.ua

В Україні після вживання консерви зі свинини домашнього приготування помер 59-річний чоловік. Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Від ботулізму помер 59-річний чоловік. Напередодні чоловік вживав консерви зі свинини домашнього приготування. Хворий мав тяжкий перебіг захворювання і навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта дедалі погіршувався. Чоловік помер 30 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.


У ЦОЗ не повідомляють, у якому регіоні країни сталася трагедія.

Щоб уберегтися від ботулізму в ЦОЗ радять уникати споживання: в'яленої, копченої, солоної і консервованої риби; м'ясних і грибних консервів; консервів домашнього виробництва тощо.

"Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу", - нагадали в Центрі.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров'я УкраїниФото: Facebook/Центр громадського здоров'я України

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати про ботулізм.

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