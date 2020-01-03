В области собрали рекордный урожай - почти пять миллионов тонн зерновых, - председатель Черниговской ОГА Прокопенко

В Черниговской области установлен рекорд по сбору урожая. В 2019 году на Черниговщине собрали 4,92 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это наибольший урожай зерновых в истории Черниговщины.

"Аграрная отрасль Черниговщины имеет четкую стратегию развития и успешно развивается. Составляющие успеха - технологии, высококачественный посевной материал, а также эффективное применение современных практик, таких какточное земледелие", - говорит председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. - Стратегией устойчивого развития области на 2020-2027 годы агропереработка определена одним из приоритетов. Мы работаем над тем, чтобы большинство выращенного в области перерабатывалось именно в регионе по принципу "От поля к столу", отмечается на портале cg.gov.ua.

Урожайность кукурузы составляет 78,1 центнеров с гектара, пшеницы - 46,3, ржи - 27,1, ячменя - 39,4, овса - 19,9. Больше всего собрано кукурузы - почти 3,858 миллиона тонн. Это наибольший валовой сбор кукурузы в истории области. Вырос экспорт: за 10 месяцев 2019 область экспортировала зерна на 288,4 млн долларов. Это на 17,5% больше по сравнению с таким же периодом 2018 года. В общем, чтобы оценить масштабы роста сбора зерновых в Черниговской области, достаточно сравнить с урожаями времен СССР - в 1990 году в области собрали 1,73 млн тонн.