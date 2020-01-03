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  • В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко
03 січня 2020, пʼятниця, 18:45 388
Суспільство 2020-01-03T19:27:18+02:00
Українські Новини
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко

В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Тимофей Борзенко
Чернігів

В Чернігівській області встановлений рекорд по збору врожаю. В 2019 році на Чернігівщині зібрали 4,92 мільйона тон зернових та зернобобових культур. Це найбільший врожай зернових в історії Чернігівщини, зазначається на порталі Чернігівської обласної держадміністрації.

"Аграрна галузь Чернігівщини має чітку стратегію розвитку та успішно розвивається. Складові успіху – технології, висоякісний посівний матеріал, а також ефективне застосування сучасних практик, таких як точне землеробство", - каже голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. - Стратегією сталого розвитку області на 2020-2027 роки агропереробка визначена одним з пріоритетів. Ми працюємо над тим, щоб більшість вирощеного в області перероблялося саме у регіоні за принципом "Від поля до столу".

Врожайність кукурудзи становить 78,1 центнерів з гектару, пшениці – 46,3, жита – 27,1, ячменю – 39,4, овсу – 19,9.

Найбільше зібрано кукурудзи – майже 3,858 мільйона тон. Це найбільший валовий збір кукурудзи в історії області. Зріс експорт: за 10 місяців 2019 року область експортувала зерна на 288,4 мільйонів доларів. Це на 17,5 % більше у порівнянні з таким же періодом 2018 року.

Загалом, щоб оцінити масштаби зростання збору зернових в Чернігівській області, достатньо порівняти з врожаями часів СРСР – у 1990 році в області зібрали 1,73 мільйонів тон.

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