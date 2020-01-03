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03 января 2020, пятница, 18:42 52
Общество 2020-01-03T19:00:02+02:00
Українські Новини
Донецкая область снизила тарифы на отопление и горячую воду

Донецкая область снизила тарифы на отопление и горячую воду

Валерия Драгомирова
Донецкая область, Отопление, Горячая вода, Тарифы
Тарифы
Тарифы

Теплоснабжающие предприятия Донецкой области снизили тарифы на отопление и горячее водоснабжение на 9-23,7% с декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации, передают Українські Новини.

На 23,7% будут платить меньше за тепло и горячую воду абоненты коммунального предприятия "Мариупольтеплосети" Мариупольского городского совета, на 16% - КП "Теплосеть" Угледарского горсовета, на 12% - ООО "Бахмут - Энергия".

Также на 11,8% снизило тарифы КПП "Краматорская теплосеть", на 10% - КП "Покровсктеплосеть", на 9% - ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

Как сообщали Українськi Новини, Днипровский городской совет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря 2019 года.

Коммунальное предприятие "Концерн Городские тепловые сети" Запорожского городского совета снизило тариф на отопление на 25% с декабря 2019 года.
Криворожский городской совет (Днепропетровская область) снизил тарифы на отопление на 20% с декабря 2019 года.

Тем временем Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году. 

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