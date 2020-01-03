Донецкая область снизила тарифы на отопление и горячую воду

Теплоснабжающие предприятия Донецкой области снизили тарифы на отопление и горячее водоснабжение на 9-23,7% с декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации, передают Українські Новини.



На 23,7% будут платить меньше за тепло и горячую воду абоненты коммунального предприятия "Мариупольтеплосети" Мариупольского городского совета, на 16% - КП "Теплосеть" Угледарского горсовета, на 12% - ООО "Бахмут - Энергия".



Также на 11,8% снизило тарифы КПП "Краматорская теплосеть", на 10% - КП "Покровсктеплосеть", на 9% - ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".



Как сообщали Українськi Новини, Днипровский городской совет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря 2019 года.



Коммунальное предприятие "Концерн Городские тепловые сети" Запорожского городского совета снизило тариф на отопление на 25% с декабря 2019 года.

Криворожский городской совет (Днепропетровская область) снизил тарифы на отопление на 20% с декабря 2019 года.



Тем временем Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году.